Fatih'te Cibuti ve Senegallinin parasını çalan Etiyopyalı yakalandı

İstanbul Fatih'te Cibuti ve Senegal uyruklu iki kişinin üzerine pislik attıktan sonra temizleme bahanesiyle paralarını çaldığı tespit edilen Etiyopya uyruklu şüpheli yakalandı.

DHA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 11:17
Fatih'te Cibuti ve Senegallinin parasını çalan Etiyopyalı yakalandı
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Fatih, Aksaray'da polise başvuran Cibuti uyruklu N.I.A., yolda yürürken bir kişi tarafından içinde 12 bin dolar bulunan çantasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Mağdur N.I.A. poliste verdiği ifadesinde "Üzerime bir yerden pislik geldi. Temizlemeye çalışırken biri yanıma yaklaşıp yardım etmek istediğini söyledi. Çantamı o çaldı" dedi.

Polis bu konuyla ilgili araştırma yaparken aynı bölgede bu kez Senegal uyruklu E.M.D. polise başvurarak aynı yöntemle 2 bin 400 Euro'sunun çalındığını söyledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini, iki olayı da gerçekleştiren kişinin aynı kişi olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin Etiyopya  uyruklu  Nahom Z.W. olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Fatih hırsızlık Etiyopya

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