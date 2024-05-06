Fatih'te dehşet anları: 15 yaşındaki çalışan, tartıştığı turist müşteriyi 2 gün sonra sokakta bıçakladı!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:31

Güncelleme: 06.05.2024 - 16:33

Mercan Caddesi'nde; 2 gün önce çanta satan dükkana alışveriş için giren Filistinli aile ile 15 yaşındaki çalışan arasında 'ayağına basma' meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından turistler alışveriş yapmadan dükkandan ayrıldı. 15 yaşındaki çalışan, 2 gün sonra Filistinli aileyi cadde üzerinde görünce, yanında bulunan bıçakla tartıştığı Filistinli'ye saldırmaya başladı.

HEM DÜKKANDA HEM SOKAKTA BIÇAKLADI

Koltuk altından yaralanan turist, can havliyle bir dükkana sığındı. Peşinden koşan bıçaklı saldırgan, dükkanın içerisinde de Filistinliyi bıçakladı. Tekrar kaçmayı başaran turist kendisini caddeye attı.

Saldırgan, kendisini sakinleştirmeye çalışan çevredekilere de bıçakla saldırdı. Olayın ardında yaya olarak kaçan saldırgan kayıplara karışırken çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri koltuk altından ve kolunda yaralanan turisti ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de olay yerinde incelemesinin ardından bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşı küçük saldırganın turisti bıçakla kovaladığı ve yaralı turistin kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

"ALIŞVERİŞ YAPIYORLARDI, GELİP BIÇAKLADI"

Mehmet Emin Bişgin, "Burada bir turisti bıçakladılar. Bıçaklayan da buradan kaçtı gitti. Polis ve ambulans geldi. Bıçaklananın ailesi de yanındaydı. Aile de hastaneye gitti. Alışveriş yapıyorlardı, gelip bıçakladı" diye konuştu.