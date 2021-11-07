Fatih'te engelli sürücü, trafikte tartıştığı kişilerce darbedildi

07 Kasım 2021 Pazar, 09:50

Olay akşam saatlerinde Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, bir bacağındada protez bulunan Serhat İ. kullandığı minibüsle pazardan çıkış yapmak için hareket etti. Bu sırada, takside bulunan 4 kişiyle yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Taksiden inen 4 kişi, engelli şoföre saldırarak darp etmeye başlayınca, çevredeki esnaf ve şoförün yanındaki kişi de çıkan kavgaya karıştı. Olay yerinden ayrılan 4 kişi bir süre sonra tekrar olay yerine geldi. Yine başlayan kavgada, engelli sürücüye saldıran 2 kişi yanlarında getirdikleri silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu çevredeki iş yerleri zarar görürdü. Olay sonrası silahlı 2 kişi polis tarafından yakalanırken diğer iki saldırgan kaçtı.

"BİZ ENGELLİ KİŞİYİ KORUYUP ÖNÜNÜ KAPATTIK"

Olayı anlatan görgü tanığı Halis Erşık, "Taksi burada dönmeye çalıştı dönmedi. Onun geri gitmesini istedi. Engelli kişi geri çıkamıyordu ama o geri gidebiliyordu. Sonra küfürlü konuşmaya başladı. Engelli olan kişi de cevap verdi. Sonra üstüne gelip dövmeye çalıştı. Biz engel olmaya çalışınca silah çektiler. Biz engelli kişiyi içeri koyup önünü kapattık. Onlar da özelikle mermiyle sıkmaya çalıştı. Biz araya girip uzaklaştık. Silah sıkan kişinin elinden silahı alıp polise teslim ettik. Öbür kişiyi de polis yakaladı. 4 kişilerdi 2 kişi yakalandı 2 kişi bıçaklıydı onlar ara sokaklardan kaçtı."dedi. aldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksiden inen kişiler minibüs şoförünü darp ediyor, daha sonra çevredeki esnaf olaya müdahale etdiyor. Bir süre sonra olay yerine gelen 4 kişi, minibüs şoförünü kovalayıp silahla ateş ediyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.