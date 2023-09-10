Fatih'te hareketli anlar: Elinde bıçakla kapıya dayandı, tehditler savurdu!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 10:09

Güncelleme: 10.09.2023 - 10:09

Kocamustafapaşa Mahallesi'nde, saat 01.30 sıralarında elinde bıçak bulunan kişi, 20 bin lira alacaklı olduğunu öne sürdüğü kişinin evinin önüne geldi.

Bu sırada apartmanın kapısına zarar veren kişi, alacaklı olduğunu söylediği kişinin penceresine tırmandı. Tehditler savuran ve camları yumruklayan kişiyi çevredekiler engellemeye çalıştı ancak bunda başarılı olamadı.

Uzun süre sokakta tehdit ve hakaretler savuran kişi, ihbar üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.