Fatih’te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
İstanbul Fatih’te bulunan iş yerine 10 kişilik grup silahlı saldırı düzenledi. Kurşunlar kimseye isabet etmezken çıkan arbedede 1 kişi yaralandı.
Fatih Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı iş merkezinin giriş katında bulunan bir iş yerine 10 kişilik bir grup saldırıda bulundu. Akraba oldukları ve aralarında husumet olduğu öğrenilen grupla iş yeri sahipleri arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada silahlar çekilirken iş yerine silahla ateş edildi. Kurşunlar kimseye isabet etmezken çıkan arbedede 1 kişi yaralandı. Olay sonrası saldırı düzenleyen grup olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinde incelmelerde bulundu. Saldırıda yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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