Fatih’te işçi kazılan temele düştü
Fatih’teki inşaat çalışması sırasında bir işçi kazılan temele düştü. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Fatih’te moloz toplamak için inşaat alanında çalışma yapan belediye işçisi, iş makinesinin çarpması sonucu yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Fatih Karagümrük’te yapımı süren bir Kur'an kursunun inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi olarak çalışan 53 yaşındaki Muhammed Aydın, moloz toplamak için yaptığı çalışma sırasında iş makinesinin çarpması sonucu yaklaşık 10 metre derinliğindeki temel için kazılan kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin halat sistemi kurarak gerçekleştirdiği yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Muhammed Aydın, bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!