Fatih'te kavga ettiği kişiyi boynundan bıçakladı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 13:11

Güncelleme: 04.06.2024 - 14:23

Olay, 2 Haziran Pazar günü saat 17.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan Ahmet A. ile Cihan B. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ahmet A. cebinden çıkardığı bıçakla Cihan B.'yi boynundan bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaları Cihan B.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri şüpheli Ahmet A.'nı kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet A. tutuklanırken, Cihan B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

2 KİŞİNİN DE SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan boynundan yaralanan Cihan B.'nin, daha önceden 2 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 6 uyuşturucu kullanma, 1 kasten yaralama, 1 çocuğun cinsel istismarı suçu olduğu, şüpheli Ahmet A.'nın ise 2 kasten yaralama, 1 evden hırsızlık, 1 tane de uyuşturucu kullanma kaydı olduğu öğrenildi.