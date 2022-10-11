Apple yetkilileri ilk kez anlattı: 'Kaza sensörü' nasıl çalışıyor?

11 Ekim 2022 Salı, 15:43

Geçen ay tanıtılan iPhone 14 ailesi, sahip olduğu özelliklerde fazlasıyla dikkat çekmişti. Android kullanıcılarının yıllardır kullandığı “Always on Display” özelliğini iPhone’lara getiren Apple, Dynamic Island ve Kaza Algılama özellikleri ile akıllı telefon dünyasında küçük çaplı bir devrim yapmıştı.

APPLE KAZA ALGILAMA SİSTEMİNİN NASIL ÇALIŞTIĞINI AÇIKLADI

WebTekno'nun AppleInsider'ın haberinden aktardığına göre; Apple yetkilileri Kaiann Drance ve Ron Huang’ın geçen hafta yeni kaza algılama özelliği hakkında yaptığı bir röportaj bugün itibarıyla yayımlandı.

Röportajın dikkat çeken kısmı ise Huang ve Drance’in bu özelliğin “şansa yer vermeyen” sistemini açıkladığı nokta oldu.

"EN ÖNEMLİ PARÇASI..."

Yapılan açıklamada Huang, bu sistemin en önemli parçasının jiroskop olduğunu açıkladı. 100 Gs’e kadar algılama kapasitesine sahip olan jiroskopun yeterli olmadığını belirten Huang, bu sistemin birden fazla sensörü kullandığını belirtti.

Yapılan açıklamada “Sistem jiroskoba ek olarak yüksek hızlarda hareket ettiğinizi anlamak için GPS sinyalinizi, Airbag’lerin patlamasında oluşan basıncı algılamak için barometreyi ve kaza olduğuna emin olmak için mikrofonları kullanıyor” diyen Huang, sistemin oldukça karmaşık bir algoritmaya sahip olduğunu ve “şans eseri” çalışamayacağını belirtti.

Ancak Huang her ne kadar bu sistemin şans eseri çalışmadığını belirtse de kullanıcılar tam tersini söylüyor. Kimi kullanıcılar yaptıkları testlerde kaza anında sistemin çalışmadığı belirtirken kimi kullanıcılar ve yerel polis kuvvetleri ise hız treni gibi yerlerde (kaza olmadığı halde) bu sistemin aktifleşerek bildirim gönderdiğini bildiriyor.

iPHONE 14'TE 'KAZA ALGILAMA' MODU NASIL KAPATILIR?