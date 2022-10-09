Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 kişi yaralı

09 Ekim 2022 Pazar, 16:33

Alınan bilgiye göre, Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine giden Hamdi T. (68) yönetimindeki 45 KA 5891 plakalı pikap, Ahmetağa Mahallesi kavşağında, tarım işçilerini taşıyan Kadir A. (44) idaresindeki 45 J 7678 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki araçtaki birer yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.