Fatih'te park halindeki araçlar yandı, patlama sesleri duyuldu
Fatih'te bir otomobilde çıkan ve park halindeki 4 araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Caddesi'nde ilerleyen 34 GS 6448 plakalı otomobilin sürücüsü, aracından dumanların yükseldiğini fark edince, yol kenarında durarak çevredekilerden yardım istedi.
Otomobili tamamen saran alevler, yol kenarında park halindeki 4 araca da sıçradı. Alevler olay yeri yakınındaki bir bina ile otomatik para çekme makinesine (ATM) de zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye görevlileri, otomobillerden birinde patlamaya da yol açan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bina ile ATM'de de soğutma çalışması yapıldı.
Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla götürüldü.
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