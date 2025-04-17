Fatih’te yaşlı kadın ’Ben senin oğlunum’ yalanına inandı 700 bin lira dolandırıldı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 13:38

Güncelleme: 17.04.2025 - 13:39

Fatih'te, 85 yaşındaki N.T.'yi telefonda oğlu olarak tanıtarak 700 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı.

Olay, 2 Nisan’da yaşandı. İddiaya göre, N.T.'yi cep telefonuyla arayan şüphelilerden biri kendisini yaşlı kadının oğlu olarak tanıtıp acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ardından, aynı şahıs N.T.’ye, evdeki altın ve paraları arkadaşı olan başka bir kişiye teslim etmesini istedi. Oğlu olduğunu sandığı şüpheliye, 85 yaşındaki kadın yaklaşık 700 bin lira değerinde ziynet eşyasını teslim etti.

Polis, olayın ardından başlattığı soruşturma ile şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. D.M. (30) ve M.D. (47) Pendik ve Ümraniye ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelere göre, D.M.'nin 3 dolandırıcılık kaydı bulunurken, M.D.'nin ise 45 dolandırıcılık suçu olmak üzere toplamda 52 suç kaydı olduğu öğrenildi.