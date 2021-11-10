Fatmanur Altun'un 'maaştan feragat'ı kısa sürmüş

10 Kasım 2021 Çarşamba, 11:57

Mayıs 2018 tarihinden beri THY Yönetim Kurulu’nda görev alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun, karşılığında da üç ayda bir ikramiye ve huzur hakkı alıyordu. Olayın, gazetemiz başta olmak üzere birçok medya organında yer almasının ardından açıklama yapan Fatmanur Altun, "Evet, bir ücret var. Aylık 20 bin TL. Ve ben kamu namına o ücretten gönül rızamla feragat ettim. Böyle bir ücretten feragat etmiş olabileceğim aklınıza hiç yatmıyor değil mi. İBB'de bile tek kurum, 3 maaş” düzeni varken, aklınızın almaması normal" dedi.

FERAGAT KISA SÜRMÜŞ

Söz konusu açıklamanın ardından Fahrettin Altun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında açılan davada Fatmanur Altun'un bu ücreti almaya devam ettiği belirtildi. Bidebunu izle isimli Youtube kanalına konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mahkemeye yaptıkları başvuruda Fatmanur Altun'un pandemi sürecinin ardından THY'den maaş almaya devam ettiğini aktaran Özel, dava sürecinde ortaya çıkan skandalı şöyle aktardı: