Fatsa'da zayıflamak için gittiği hastanede hayatını kaybetmişti: Hastane hakkında idari soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 17.09.2024 - 16:58

Güncelleme: 17.09.2024 - 16:58

Samsun’un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Ankara’da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz (26), fazla kilolarından kurtulmak için Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Özel Medi-Tech Hastanesi’nde operasyon geçirmeye karar verdi. 27 Mayıs 2024 tarihinde yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

Aile, ‘taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar’ gerekçesiyle şikayetçi oldu

Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara alınan Neslihan, 21 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine kızlarını kaybeden acılı aile, operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Erkan Aksoy ve hastane yönetiminden, ‘taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar’ gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, dosyaların incelendiği ve eksikliğin olması halinde dosyaların Sağlık Bakanlığı’na gönderileceği, ihmalin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.