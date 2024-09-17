Fatsa'da zayıflamak için gittiği hastanede hayatını kaybetmişti: Hastane hakkında idari soruşturma başlatıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede, kilo vermek için mide küçültme operasyonu olan ve sonrasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz’ın ölümüyle ilgili, İl Sağlık Müdürlüğü’nün idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

Fatsa'da zayıflamak için gittiği hastanede hayatını kaybetmişti: Hastane hakkında idari soruşturma başlatıldı
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İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 16:58

Samsun’un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Ankara’da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz (26), fazla kilolarından kurtulmak için Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Özel Medi-Tech Hastanesi’nde operasyon geçirmeye karar verdi. 27 Mayıs 2024 tarihinde yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

Aile, ‘taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar’ gerekçesiyle şikayetçi oldu

Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara alınan Neslihan, 21 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine kızlarını kaybeden acılı aile, operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Erkan Aksoy ve hastane yönetiminden, ‘taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar’ gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI 

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, dosyaların incelendiği ve eksikliğin olması halinde dosyaların Sağlık Bakanlığı’na gönderileceği, ihmalin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.


Etiketler: #Fatsa #taburcu #ameliyat

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