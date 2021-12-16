Fatsa’da ‘zehir havuz’u yapılacak iddiası: Maden sahasındaki evler mühürlendi
Ordu’nun Fatsa ilçesinde siyanür kullanılarak altın madeni genişleme sahasında ve ruhsat alanı içerisinde bulunan bölge için “Afete Maruz Bölge” kararı alındı. İncelenen 91 evden 27’si mühürlenerek içinde oturulmaması istendi.
Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş, alanda bir açıklama yaparak “Bu bölgede 2013’ten bu yana faaliyet gösteren altın madeninin bölge halkına yaptığı baskı ve zulüm her geçen gün artıyor. Yıllarca toprağın altına vurulan yüzlerce sondaj ile delik deşik edeceksin, daha sonra da dinamit patlatarak toprağın doğal yapısını bozacaksın. Bunu yaptıktan sonra da mahallede mevcut evlerin birkaçında çatlaklar var diye mahalleyi boşaltacaksın” dedi. Esas amacın bu bölgeye kurulacak 240 bin dönüm maden atık havuzu veya adına zehir havuzu denilen havuzun yapılması olduğunu söyleyen Odabaş, “Bunun için bölgenin boşaltılması gerek. Bu bölge ya zehir havuzunun içinde ya da çok yakınında kalmaktadır. Doğal afet var diye mahalleyi boşaltmak istemektedirler” diye konuştu.
İNCELEYİN TALEBİ
Bu arada Fatsa Doğa ve Çevre Derneği, Ankara Jeoloji Mühendisleri Odası’na bir yazı ile başvurarak maden sahasındaki faaliyetlerin, sondajın ve heyelan riskinin araştırlıp raporlaştırılması talebinde bulundu.
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