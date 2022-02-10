'Faturamı ödemeyeceğim' demişti: AKP'li Tayyar Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

10 Şubat 2022 Perşembe, 09:37

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın zamları geri alana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemesinin "isyana teşvik ve yıkıcı" olduğunu savundu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan AKP'li Tayyar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarında tepki gösterdiği dünkü videosunda, "Erdoğan zamları geri çekinceye kadar bugünden itibaren elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini hedef aldı.

AKP'li Tayyar, şunları kaydetti:

"Elektrik fiyatlandırmasına ilişkin itiraz ve öneri, demokratik haktır. Ancak Kılıçdaroğlu’nun ‘faturamı ödemiyorum’ diyerek başlattığı girişim, iyi niyetten uzaktır, gayri ciddidir. Hatta isyana teşviktir, yıkıcıdır. Hak meşru zeminde, siyasi sonuç sandıkta aranır."

Elektrik fiyatlandırmasına ilişkin itiraz ve öneri, demokratik haktır.



Ancak Kılıçdaroğlu’nun ‘faturamı ödemiyorum’ diyerek başlattığı girişim, iyi niyetten uzaktır, gayri ciddidir.



Hatta isyana teşviktir, yıkıcıdır.



Hak meşru zeminde, siyasi sonuç sandıkta aranır. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) February 10, 2022

KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saat 22:00'de önemli bir konu hakkında açıklama yapacağını duyurmasının ardından bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, videoda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin" demişti.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etmişti:

"Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim."