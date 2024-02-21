Fay hattı üzerinde diye yurt yapılmayan alanda lise ve yurt var

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Halil Kale Fen Lisesi’nin bahçesinde bulunan iki öğrenci yurdundan birisinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldığını, ayrılan ödeneğin ise yurt yerinin fay hattı üzerinde olduğu gerekçesiyle Saruhanlı’da başka bir okula verildiğini belirtti. Başevirgen, “Deprem riskinden dolayı yurt yapılmasına izin vermiyorsunuz ama öğrencilerimiz hala burada eğitimlerine devam ediyor ve diğer yurdu kullanıyorlar. Çocuklarımızın hayatını riske atmayın” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:52
Fay hattı üzerinde diye yurt yapılmayan alanda lise ve yurt var
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CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TBMM yaptığı konuşmada Turgutlu’daki Halil Kale Fen Lisesi’nin fay hattı üzerinde olduğuna dikkat çekti. Fay hattı gerekçesiyle okulun iki yurdundan birinin yıkıldığını, yeni yurt için ayrılan ödeneğin ise Saruhanlı’da başka bir okula verildiğini söyledi.

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“YENİ YURT ÖDENEĞİ SARUHANLI’DA BAŞKA BİR OKULA VERİLDİ”

Yurtlardan birisinin yıkılmasıyla öğrencilerin mağdur olduğunu belirten Başevirgen, “Turgutlu’nun gururu ve Türkiye’nin en parlak öğrencilerinin yetiştiği okullardan biri olan Halil Kale Fen Lisesi’nde bir süredir yaşanan fiziki sorunlar çözüm bekliyor. Lisenin bahçesinde bulunan iki öğrenci yurdundan birisi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Yaklaşık 400 öğrencisi bulunan yurtta 6 kişilik olan odalar 10 kişiye çıkarıldı, öğrenciler mağdur oldu. Yeni bir yurt yapılması kararı alındı ancak bunun için ayrılan ödenek yurt yerinin fay hattı üzerinde olduğu gerekçesiyle Saruhanlı’da başka bir okula verildi. Şimdi yeni bir yurt da yapılmıyor” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINI RİSKE ATMAYIN”

Halil Kale Fen Lisesi’nin güvenli bir noktaya taşınması gerektiği çağrısında bulunan Başevirgen, “İktidara soruyoruz fay hattı üzerinde olduğunu bile bile buraya neden okul yaptınız? Deprem riskinden dolayı yurt yapılmasına izin vermiyorsunuz ama öğrencilerimiz hala burada eğitimlerine devam ediyor ve diğer yurdu kullanıyorlar. Çocuklarımızın hayatını riske atmayın. Fay hattı üzerinde olan Halil Kale Fen Lisesi’ni çocuklarımızın güvende olacağı bir yere mutlaka ama mutlaka taşıyın” dedi.


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