Fazıl Say'dan Nagehan Alçı'ya: 'Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 07:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, geçen aylarda yaptığı Karadeniz turunda Nagehan Alçı'nın da yer alması tepki çekmişti. İmamoğlu, aylar sonra Nagehan Alçı'ya bu kez röportaj vermiş, Piyanist Fazıl Say ise Ekrem İmamoğlu'nun, Nagehan Alçı'ya röportaj vermesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti.

Say, "Alay mı ediyor bizlerle? Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul’u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na yüklenirken, Ya Nagehan ve eşinin mağdur ettiği Atatürkçüler, demokratlar, çağdaş insanlar ne olacak?" demişti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı ise köşesinde Say'a yanıt vererek, "Fazıl Say işte politik ve entelektüel açıdan bu kadar şuursuz bir insan. Başarılı bir piyanist olması ayrı, bu yazdıkları ancak ortaokul seviyesinde trollerin yazdıklarıyla kıyaslanabilir" ifadesini kullanmıştı.

"BİNECEĞİN TEK OTOBÜS..."

Fazıl Say, Nagehan Alçı'nın köşe yazısı paylaşımına yaptığı yorum ile Alçı'ya bir cevap daha verdi. Say, paylaşımında şöyle dedi:

"Yok röportajdı, yok otobüstü. Geç bunları. Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. 15 yıldır apaydınlık insanların hayatına kastettin “algı” yöntemiyle! Ekrem’i de aday maday yaptırtmıyorum! Bu yüzden! + Erdoğan da konserime geldi. Dinledi. Tebrik etti. Nokta!"