'Asker eşleri soyunsun' demişti: İstinaf Mahkemesi'nden Nagehan Alçı'ya kötü haber

17 Haziran 2022 Cuma, 13:25

Nagehan Alçı, tartışma yaratan mesajı 2010'da paylaşmıştı. Alçı, Twitter hesabı üzerinde paylaştığı mesajda “Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri de Güneydoğu'daki gaziler için marif takvimine soyunsun!” demişti. Ergenekon ve Balyoz soruşturma ve davalarının gündemin ilk sırada olduğu bir süreçte yapılan paylaşım tartışmalara yol açmıştı. Bu kişilerden bazıları da yargı yoluna gitti. Alçı'ya karşı dava açma yoluna giden kişilerden biri de eşi hava pilot yarbay olarak görev yapan Püren Ödemiş oldu.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Ödemiş, İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat talepli dava açtı. Ödemiş, Alçı'nın mesajının tüm asker eşlerini kapsadığını, asker eşi olması nedeni ile onuruna ve haysiyetine saldırıldığını öne sürdü.

MAHKEME: HUSUMET YOK

Davaya bakan mahkeme husumet yönünden ret kararı verdi. Karada özetle "Davalı bir topluluğu hedef aldı. Davanın, topluluk temsilcisi tarafından açılması gerekir. Davacının (Püren Ödemiş) 'taraf' sıfatı yok. Bu nedenle aktif husumet yönünden davanın reddi gerekir" denildi.

O KARAR KALDIRILDI

Mahkemenin Eylül 2020 tarihli bu kararına Ödemiş'in avukatı Necip Şenel itiraz etti. İtiraz üzerine dosyaya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi baktı. Daire, yerel mahkeme kararını kaldırdı.

İSTİNAF: DAVA AÇMA HAKKI VAR

Dairenin kararının gerekçesinde şu hüküm yer aldı: "Davacı (Püren Ödemiş) tüm asker eşleri adına değil kendi adına dava açmış. İhlal edildiği iddia edilen kişilik hakkı davacının kişilik hakkıdır. Bu durumda davacının taraf sıfatı bulunuyor. Taraf sıfatı olmadığı gerekçesi ile dava şartı yokluğunda ret edilmesi doğru olmamış."

İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını kaldırıldı. Dosya, yargılamanın yeniden yapılması için mahkemesine gönderildi.