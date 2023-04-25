Fazla mesaiye saat başı 5 TL!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 04:00

Nöbet sistemiyle çalışan personel, gittikleri bölgelerde 15 gün ile 30 gün arasında kalıyor. Ulaşımda ve yemekte yaşanan sorunlar her geçen gün büyürken personelin görev kıyafetlerinin eksikliği AFAD emekçileri için tahammül edilemez bir hale dönüştü. Özellikle deprem bölgesinde havaların ısınmasıyla birlikte personel için başta su sorunu olmak üzere hijyen, barınma gibi sorunlarla karşılaşılacak. 24 saat nöbet tutan AFAD personeline bir öğün yemek hakkı dahi verilmiyor. AFAD kadrolarında çalışan sağlık emekçilerinin Sağlık Bakanlığı’nın personeline sağladığı desteklerden yararlanamaması da yine personel açısından ciddi sorunların yaşanmasına neden oluyor.

Yapı-Yol Sen Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, AFAD emekçilerinin yaşadığı sorunları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Karakoç, “En az bir üniversite bitirmiş, kuruma yıllarca hizmet eden personele hiçbir ek ödeme yapılmıyor, tazminatları verilmiyor. Bunlar başta nitelikli afet hizmetleri üretme ve çalışma barışını bozacak şekilde sorunların çıkmasına neden oluyor” dedi.

‘HAKLARINI ALAMIYORLAR’

Gönüllülük eğitimlerinin yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çeken Karakoç, “Nitelikli eğitim için eğitim uzmanı olmuş arkadaşlarımız personel eksikliği ve 300 saat kuralı nedeniyle eğitimlerde hak ettikleri ücretleri alamıyor. Eğitim ücretleri eğitim saatleri eşit ve adil olarak bir an önce düzeltilmeli. Afette görev alacak gönüllüler kurumsal organik bağı daha nitelikli ve kamucu olmak zorundadır. Eğitimler iktisatik sayılarla değil nitelikli ve sürekliliği ile değerlendirilmelidir” dedi. Karakoç ayrıca , AFAD kadrolarındaki sağlık emekçilerinin Sağlık Bakanlığı’nın personeline sağladığı desteklerden yararlanamadığını da belirtti.