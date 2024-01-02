Feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:15

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:41

Alaşehir-Salihli kara yolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda, saat 09.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Salihli'den Alaşehir yönüne giden Ş.Y.'nin (55) kullandığı 45 ZU 761 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 45 ZA 009 plakalı otomobil çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kazada her 2 sürücünün de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.