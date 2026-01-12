Feci kaza kamerada: Mahsur kalan dolmuşa tren çarptı, sürücü saniyelerle kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Aşağımahmutlar Mahallesi'nde L.T. yönetimindeki 71 M 0182 plakalı dolmuş, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada tren rayları üzerinde kaldı.

Bu sırada Ankara–Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin yaklaştığını fark eden sürücü aracı terk etti. Kısa süre sonra hızla gelen yolcu treni, rayda mahsur kalan dolmuşa çarptı. O anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan araçta ağır hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza alanında yapılan incelemenin ardından tren seferine devam etti. Hasar gören dolmuş ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Sürücü L.T. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.