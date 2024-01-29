Feci kaza… Otomobil evin bahçesine düştü: Futbolcu yaşamını yitirdi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yol kenarındaki evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü amatör futbolcu Burak Karaköse (21) hayatını kaybetti.
Kaza, dün Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi.
Samsun Süper Amatör Ligi ekiplerinden Gençlergücü Spor Kulübü futbolcusu Burak Karaköse’nin kontrolünü yitirdiği 55 AHF 587 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine düştü.
Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin sürücüsü Karaköse ve yanındaki Furkan Arı yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Karaköse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilişkin soruşturma sürüyor.
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