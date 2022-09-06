Feci kaza... Otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2 kişi öldü

06 Eylül 2022 Salı, 13:11

Keşan’dan, Gelibolu yönüne seyreden Uğur Özkadif'in (40) kullandığı 22 UC 020 plakalı otomobil; Enez kavşağına geldiği sırada yolda duraklama yapan Hüseyin D. kontrolündeki 22 AT 568 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilin sürücüsü Uğur Özkadif ile yanında bulunan Özgür Kahraman (38), ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özkadif ve Kahraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otobüs şoförü Hüseyin D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.