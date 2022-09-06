Feci kaza... Otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2 kişi öldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil, yolda duraklama yapan yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, otobüs şoförü gözaltına alındı.
Keşan’dan, Gelibolu yönüne seyreden Uğur Özkadif'in (40) kullandığı 22 UC 020 plakalı otomobil; Enez kavşağına geldiği sırada yolda duraklama yapan Hüseyin D. kontrolündeki 22 AT 568 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobilin sürücüsü Uğur Özkadif ile yanında bulunan Özgür Kahraman (38), ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özkadif ve Kahraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otobüs şoförü Hüseyin D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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