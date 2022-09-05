Kadıköy'de feci kaza: Bariyere çarpan otomobil takla attı
İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy Çevreyolu Fikirtepe Mevkii'nde, 5 Eylül Pazartesi saat 11.45 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ilerleyen Merdi Çördük yönetimindeki 41 AH 728 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton ve çelik bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilinden çıkartılan sürücü ambulans ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İTFAİYE EKİPLERİ ARIZALANAN TAKSİYİ İTEREK YOLDAN KALDIRDI
Kaza nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışması sırasında trafik tek şeritten sağlandı. Bu sırada kaza yerinde bir taksinin arıza yapmasıyla trafik tamamen durdu.
İtfaiye ekipleri arızalan aracı iterek yol kenarı aldı. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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