Feci olay... Tuğla duvar üzerine devrildi, ağır yaralandı!

Keşan'da, üzerine duvar devrilen 27 yaşındaki Melike Dölçek, ağır yaralandı. Dölçek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

DHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:19
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Büyük Cami Mahallesi Garip Baba Sokak'taki 3 katlı binada feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; apartmanda merdiven temizliği yapan Melike Dölçek (27), işini bitirdikten sonra kapıya çıktı. Bu sırada binanın üst kısmındaki tuğla duvar Dölçek'in üzerine devrildi. Duvarın altında kalan Dölçek, ağır yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

İhbarla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dölçek, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olan Melike Dölçek, ameliyata alındı. Polis ekipleri ise, bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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