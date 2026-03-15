Felsefe hocası derste Ulu Önder Atatürk’e hakaret etmiş, öğrenciler de şikayette bulunmuştu: ADD yargıya taşıdı

Manisa Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde felsefe öğretmenliği yapan Ramazan A.'nın (59) derste öğrencilerine ulu önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında “pedofili, kadın düşmanı, kumarbaz” ifadelerini kullanması tepkilere neden oldu. Okuldaki 11 öğrenci Ramazan A. hakkında okul idaresine resmi şikayette bulundu.

‘ÖĞRENCİLERİNİ KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK ETMİŞTİR’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Turgutlu Şubesi de konuyu yargıya taşıdı. Şube Başkanı Orhan Eratıcı adına Manisa Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan suç duyurusu kapsamında Ramazan A. hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçu kapsamında kamu davası açılması talep edildi.

Dilekçede “Şüpheli, öğretmenlik mesleğinin verdiği yetki ve imkanları kötüye kullanarak ve müfredatlara da aykırı bir şekilde tutum sergilemiş; sınıfta öğrenciler arasında ikilik yaratmak istemiş ve öğrencilerini kin ve düşmanlığa sevk etmiş; Atatürkçü düşünceyi besleyen öğrencilerini aşağılamıştır” denildi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise "Basın ve sosyal medyada yer alan haberlerde ilçemizde bulunan İ.Ü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe öğretmeni R.A.'nın ders esnasında öğrencilerine Atatürk'e hakaret içerikli söylemlerde bulunması iddialarına yönelik olarak yerel ve/veya ulusal basına yansıyan haberler nedeniyle resen soruşturma başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Soruşturma kapsamında ifadelerin alınması, delillerin tespiti çalışmalarının yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ramazan A., emniyete götürüldü. Ramazan A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.