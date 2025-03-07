Feminist Gece Yürüyüşü’nün tarihçesi Fethiye’de konuşuldu
Fethiye Kadın Dayanışma Derneği, “Türkiye’de Kadın Hareketlerinin Kazanımları ve 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nün Tarihçesi” konulu söyleşi yaptı.
Fethiye Kadın Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye’de Kadın Hareketlerinin Kazanımları ve 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nün Tarihçesi” konulu söyleşi düzenlendi.
Özer Olgun Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, konuşmacılar Ayça Çelebi ve Dilek Alıcıoğlu Cömer, Türkiye’de kadın mücadelesinin tarihsel gelişimi ve kazanımları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Feminist Gece Yürüyüşü’nün geçmişten günümüze uzanan serüvenini ele alan söyleşi sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
Etiketler: #8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü #Fethiye
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