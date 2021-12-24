Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Covid-19 testi pozitif çıktı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

AA
24 Aralık 2021 Cuma, 19:57
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Covid-19 testi pozitif çıktı
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Patrikhane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti.

Öte yandan, Patrik Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek Noel ayini ve etkinliklerine de katılamayacak.


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