Fenomenlerin tartışması kanlı bitti; bıçaklandı yayına devam etti!
Bigo Live platformunda yaptıkları canlı yayınlar ile ünlenen iki fenomen ismin arasındaki tartışma, fenomenlerden birini bıçaklanması ile kanlı bitti.
Bigo Live isimli canlı yayın platformundaki videoları ile meşhur olan Pala Baba isimli fenomenin Medyum Recep Kaplan ile süregelen tartışması kanlı bitti.
Geçtiğimiz günlerde Medyum Recep Kaplan, Pala Baba'nın evini basarak fenomen ismi bıçakladı.
Çıkan arbedede Pala Baba bacaklarından bıçaklandı, kollarından ısırıldı ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Pala Baba'nın bıçaklanmasının ardından yerde kanlar içinde yatmasına rağmen canlı yayına devam edilmesi dikkatleri çekti.
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