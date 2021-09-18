Feray Şahin Gaziantep'te anıldı
Mersin’de polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından evinde vurularak öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin için katledilişinin 4. yıl dönümünde Gaziantep'te anıldı.
Mersin’de Üniversite son sınıfta okurken öldürülen 23 yaşındaki Feray Şahin ölümünün 4.yılında Gaziantep'te anıldı.
Gaziantep Demokratik Kadın Platformu tarafından Yeşilsu Park’ta düzenlenen Feray Şahin anma etkinliğine, platformda yer alan kurum temsilcileri, bazı siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile kadına şiddette dur diye yurttaşlar katıldı.
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