Feray Şahin, ölümünün 8. yılında Mersin’de anıldı: 'Adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz'

Mersin’in Mezitli ilçesinde, 2017 yılında polis kurşunuyla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Feray Şahin, ölümünün 8. yılında isminin verildiği parkta düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinlikte hem Feray Şahin’in anısı yaşatıldı hem de kadın cinayetlerinde adaletin sağlanamamasına karşı tepkiler dile getirildi.

Feray Şahin’in anma törenine Mezitli Belediye Başkan Vekili Deniz Gürocak, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Hatice Us, belediye meclis üyeleri, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

“FERAY’IN IŞIĞI HİÇBİR ZAMAN SÖNMEYECEK”

Etkinlikte konuşan Mezitli Belediye Başkan Vekili Deniz Gürocak, Feray Şahin’in sadece bir birey değil, toplumsal bir vicdanın sembolü haline geldiğini ifade etti. Gürocak, “Feray, hayat dolu gülüşüyle, adalet ve eşitlik için atan kalbiyle hepimizin gönlünde derin izler bıraktı. Onun hikâyesi sadece bir kayıp değil, bizlere sorumluluk yükleyen güçlü bir çağrıdır. Feray’ın ışığı hiçbir zaman sönmeyecek” dedi.

“EVLADIMIZ DEVLETİN SİLAHIYLA ÖLDÜRÜLDÜ”

Feray Şahin’in babası Bekir Şahin ise yaptığı konuşmada, kızının ölümünün ardından geçen 8 yıla rağmen adaletin hala sağlanamadığını söyledi.

Bekir Şahin, “Henüz 23 yaşında, hayatının baharındayken hayattan koparılan evladımızın acısı tarif edilemez. Bu acıyı ilk günkü gibi yaşıyoruz ve unutmadığımızı, unutturmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz” diyerek adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

Şahin ayrıca, soruşturma ve yargılama sürecinde yaşanan eksikliklere dikkat çekerek, soruşturma dosyasının uzun süre bekletildiğini, delillerin yeterince incelenmediğini, yargılamada 'iyi hal' indirimi uygulandığını, sanığın kısa sürede serbest bırakıldığını, hatta tekrar göreve dönmesi için girişimlerde bulunulduğunu ifade etti.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA, ŞEFFAF YARGILAMA

Şahin, Feray Şahin davasının yeniden ve eksiksiz biçimde ele alınmasını, ihmallerin araştırılmasını ve kamu görevlilerinin karıştığı suçlarda bağımsız soruşturma mekanizmalarının oluşturulmasını talep etti. Ayrıca cezasızlık algısını ortadan kaldıracak yapısal ve yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi çağrısını yaparak, “Bu süreç yalnızca bizim değil, tüm toplumun adalet duygusunu zedeledi” diyen Şahin, “Bir kadın öldürüldüğünde bile adalet yerini bulmayabiliyorsa, bu ülkede hiçbir yurttaş kendini güvende hissedemez. Bu kabul edilemez” diye konuştu.

“CEZASIZLIK SON BULMALI”

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Av. Hatice Us da etkinlikte yaptığı konuşmada, kadın cinayetlerinde cezasızlık politikalarına karşı durmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Us, “Feray Şahin gibi binlerce kadın, yeterince korunamadıkları ve failler yeterince cezalandırılmadığı için yaşamdan koparılıyor. Adalet mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

"KIZIMIZIN ADINI ADALETLE YAŞATACAĞIZ"

Feray’ın isminin sadece bir parkta değil, adalet mücadelesinde de yaşamaya devam edeceklerini söyleyen anne Aysel Şahin ise, “Feray Şahin için adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Katillerin ve görevini kötüye kullananların cezasız kalmaması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Kızımızın adını adaletle yaşatacağız.”

“ADALETİN SESİ SUSMAYACAK”

Anma töreni, Feray Şahin’in anısını yaşatmak ve kadın cinayetlerine karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan konuşmaların ardından sona erdi.