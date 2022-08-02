Ferda Öngün Cumhuriyet ailesine katıldı
Cumhuriyet gazetesi Yayın Koordinatörlüğü görevine deneyimli gazeteci Ferda Öngün getirildi.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu olan Öngün, mesleğe 1990 yılında Sabah gazetesinde başladı.
Türk medyasında 30 yıl boyunca gazete ve televizyonların yazıişleri ve haber merkezlerinde başarılı çalışmalara imza atan Öngün, 12 yıl Sözcü gazetesi yazıişleri müdürlüğü yaptı.
2019 yılında mesleğe ara veren Öngün’e Cumhuriyet ailesi olarak Yayın Koordinatörlüğü görevinde başarılar dileriz.
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