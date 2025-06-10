Geçirdiği kaza sonucu dün tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi bugün düzenlencek. Zeyrek'in naaşı, eşi Nurcan Zeyrek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından alındı. Peki, Ferdi Zeyrek eşi Nurcan Zeyrek kimdir, kaç yaşında? Ferdi Zeyrek eşi Nurcan Zeyrek'in kaç çocukları var?

NURCAN ZEYREK KİMDİR?

Nurcan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile 2003 yılında evlendi. Nurcan Zeyrek’in aslen nereli olduğuna dair kesin bir bilgi kamuoyuna yansımamış olsa da, Manisa’da doğup büyüdüğü ve kentle güçlü bir bağ kurduğu biliniyor. Nurcan Zeyrek’in doğum tarihi resmi kaynaklarda net olarak belirtilmemiş. Ancak, 2003 yılında Ferdi Zeyrek ile evlendiği ve çiftin uzun süredir devam eden evliliği dikkate alındığında, 40’lı yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor.

FERDİ VE NURCAN ZEYREK'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ferdi ve Nurcan Zeyrek çiftinin üç kız çocuğu bulunuyor. En büyük kızları Nehir, ikiz kızları Elif ve Zeynep