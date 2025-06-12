Ferdi Zeyrek göreve geldiği ilk günden beri Manisa’da yolsuzlukla mücadele etti: Hep halkın yanındaydı

Manisa’yı 74 yıl sonra CHP’ye kazandıran Ferdi Zeyrek, daha mazbatasını almadan belediyedeki yolsuzluklara ve usulsüzlüklere karşı mücadele etti. 31 Mart seçimlerinden bir gün sonra önceki dönemin başkanı MHP’li Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından 482 milyon TL ödeme yapmak için belediyeye geldi. Mali işler daire başkanı ve muhasebe çalışanlarının ödemelere imza atmak istememeleri nedeniyle para çıkışı olmazken, Zeyrek avukatlarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na “görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla dava açtı.

Mazbatasını alır almaz da büyükşehirdeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri ortaya çıkarmak için mücadele eden Zeyrek, her seferinde “Her bir kuruşta garip, yoksul ve yetimin hakkı var” diyerek mücadele edeceğini söyledi. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini 15 aylık görev süresinde yaşama geçiren Zeyrek, adrese teslim ihalelere engel olduğu için tehditler de aldığını dile getirdi. Göreve gelir gelmez ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde 2014-2024 döneminde yürütülen incelemelerde, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmadığına ilişkin çarpıcı bulguları ortaya çıkarmak için çalışan Zeyrek, 2014 yılında tüzel kişiliği oluşturulan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde, teftiş kurulunun 10 yıl boyunca önceki dönem MHP’li Cengiz Ergün’ün hiçbir inceleme ve araştırma izni verilmediği ve herhangi bir ihale işlemini inceleyemediğini ortaya çıkardı. Kurulun yalnızca personel hakkında disiplin ve idari soruşturmalarla sınırlı kaldığı bildirildi.

SAHTE PLAKA ÜRETTİ

Zeyrek’in gelişiyle incelemelere başlayan Teftiş Kurulu’nun ortaya çıkardı veriler üzerine savcılığa suç duyuruları da başladı. MHP’li Cengiz Ergün’ün seçim süresince büyükşehire ait megalight, tek ve çift yön led, Lcd, ilan panoları, clp gibi reklam alanlarında seçim propagandası yapmak amacıyla yazılı ve görsel materyaller kullanılarak şahsi reklamı mahiyetinde kullanıldığı tespit edildi. Kamu zararının tahsili için KDV dahil 1 milyom 53 bin 270.82 TL ücret için gerekli yasal icra takibi başlatıldı. 2023 yılında da MHP’li Ergün döneminde belediye yöneticilerince gerçeğe aykırı plakalar üretildiği ve bu plakalar üzerinden seçim çalışması yapıldığı ortaya çıkarken araçlara belediye bütçesinden akaryakıt sağlandığı tespit edildiği raporlandı. Resmi belgelerde sahtecilik yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu belirtilen bulgularda, üçüncü kişilere de haksız menfaat sağlandığı ifade edilerek savcılığa başvuruldu.

Teftiş kurumu, açık ihale yapılması gerekirken pazarlık usulüyle yapılan kavşak düzenlemesi işinde, yaklaşık 520 bin TL’lik işi, 1 milyon 70 bin TL’ye ihale edilerek belediye bütçesinden 550 bin TL fazla ödeme yapıldığı tespit etti. Usule aykırı ihaleyle rekabetin engellendiği, kamu kaynaklarının verimsiz kullanıldığı ve yükleniciye haksız menfaat sağlandığı ortaya çıktı.

10 MİLYONLUK İŞ 20 MİLYON TL'YE YAPILMIŞ

Teftiş Kurumu’nun 2023 yılında tamamlanan köprü yapım işinde yüklenici lehine usulsüzlük yapıldığı, belediyenin zarara uğratıldığı ve haksız menfaat sağlandığı raporlanırken aynı dönemde yapılan istinat duvarı işinde ise yaklaşık maliyetin 10 milyon TL daha yüksek hesaplandığı belirtildi. İhale bedelinin 20 milyon 900 bin TL olarak belirlendiği, kamu zararının 9.3 milyon TL’ye ulaştığı ve ek olarak 690 bin TL’nin de geri alınması gerektiği vurgulandı.

2016 yılında mekanik ve elektrik projesi olmadan inşa edilmeye başlanan Turgutlu Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu zemininde kayma nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İnşaatı 29 milyon 700 bin TL’ye mal olan tesisin şu anda atıl durumda olduğu, bugün benzerinin 500 milyon TL’ye inşa edilebileceği bildirildi. Kurul, kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığı ve kabul edilmemesi gerekirken kabul edildiği, belediyenin zarara uğratıldığını bildirdi.

MİLYONLUK TESİS ATIL KALDI

Ferdi Zeyrek, göreve gelir gelmez rantçıların ve bazı müteahhitlerin hedefi oldu. Aldığı tehditleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de paylaşan ve bunu basın açılamasıyla da duyuran Zeyrek’e haber gönderen bazı müteahhitlerin, “Yüzde 18’lik belediye komisyonunu hangi hesaba ve kime yatıralım” diyerek teklifte bulunduğu iddia edildi. Rüşvet ve yolsuzluğun karşısında duran ve teklifleri kabul etmeyen Zeyrek’in “Tek kuruş yedirmem ve yemem” demesi ardından “Başkan bizim düzenimizi bozma. Senin ailen ve çocukların var” diyerek tehdit edildiği bildirildi Zeyrek’in aldığı tehditler sonrası suç duyurusunda bulunduğu ve isimleri de tek tek verdiği bildirildi.

İMAMOĞLU: O GÜZEL RUHUNU ASLA UNUTMAYACAĞIM

CHP'nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabından, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e yaşamını yitiren “Bir yiğidin ardından...” başlıklı bir mesaj yayımlandı.

BÜYÜK İZ BIRAKTI

Zeyrek için “Ruhunda partizanlığın zerresini taşımayan, insanı insan olduğu için seven, Cumhuriyet, demokrasi ve Atatürk sevdalısı bir yiğidi görmüştüm karşımda” ifadelerini kullanan İmamoğlu, Zeyrek’in büyük bir iz bırakarak ayrıldığını vurguladı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “En zor koşullarda ve zamanlarda hiçbir arkadaşını yalnız bırakmayan Ferdi başkanın beni en son Silivri ziyaretindeki güç veren kucaklaması, benden uzun boyuyla başını eğip omzuma koyarak yiğit duruşu ile bana ‘Seni asla yalnız bırakmayacağız’ sözünü ve o güzel ruhunu asla unutmayacağım."