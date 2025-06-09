Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze programı belli oldu.
Zeyrek için 10 Haziran Salı günü saat 11.00'de Manisa
Büyükşehir Belediyesi binası önünde tören düzenlenecek. Ardından öğle namazına
müteakip Hatuniye Camii'nden cenazesi kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak.
NE OLMUŞTU?
Ferdi Zeyrek, 5 Haziran gecesi konutunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, ardından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılmıştı.
Yaklaşık 50 dakika süren müdahalenin ardından yeniden hayata
döndürülen Zeyrek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak
yapılan tüm müdahalelere rağmen, yoğun bakımdaki üçüncü gününde, 9 Haziran
Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında hayatını kaybetti.