Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze programı belli oldu.

Zeyrek için 10 Haziran Salı günü saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde tören düzenlenecek. Ardından öğle namazına müteakip Hatuniye Camii'nden cenazesi kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak.

NE OLMUŞTU?

Ferdi Zeyrek, 5 Haziran gecesi konutunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, ardından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılmıştı.

Yaklaşık 50 dakika süren müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülen Zeyrek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, yoğun bakımdaki üçüncü gününde, 9 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında hayatını kaybetti.



