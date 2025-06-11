Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek isyan etti: 'O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yalçın Ö. ve Ahmet S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu karara tepki gösterdi.

Nehir Zeyrek, "Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?" dedi.

"KİMSE GELİP SORMADI"

Nehir Zeyrek'in paylaşımı şu şekilde:

"Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı?

Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil.

Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?

İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, 'Aile önce toparlansın' demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?"







