Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin incelemede havuzun suyu boşaltıldı, çevresi çitlerle çevrildi

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi.

Zeyrek'in cenazesi bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor. Bu kapsamda, savcı ve bilirkişilerin Zeyrek'in oturduğu villanın havuzundaki incelemeleri de devam ediyor.

Havuzun suyunun boşaltılırken, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kesim çitlerle çevrildi.