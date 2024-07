Ferdi Zeyrek: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde artık adalet var

Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:39

Güncelleme: 24.07.2024 - 11:39

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Turgutlu’da muhtarlarla bir araya geldi. Orta Park’ta düzenlenen muhtarlar buluşmasına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel ve ilçede hizmet veren odaların başkanları da katıldı.

Seçim sürecinde her hafta bir ilçe ziyareti yapacaklarının sözünü verdiklerini ve bunu Turgutlu ilçesiyle sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şunları kaydetti:

“Benim konuşmamdan daha çok, ben sizlerin konuşmasını istiyorum. Çünkü siz bulunduğunuz mahallenin, köyün temsilcilerisiniz. Burada sorunları net bir şekilde bize aktarmalısınız ki biz sorunları hep birlikte, elbirliğiyle çözelim. Biz, 31 Mart’ta bir başarı elde ettik, halkın teveccühünü kazandık ve çok ciddi bir oyla kazandık. Ama bu oylar emanet olarak, hizmet edilsin diye verildi. Biz bu emaneti baş tacı yapacağız ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her bir kuruşuna sahip çıkacağız. Bizden önceki yönetimin Manisa’ya hizmetleri olmuştur. Manisa’da taş üstüne kim taş koyduysa Allah ondan bin defa razı olsun. Bizden önceki yönetimin bir yoğurt yiyiş şekli vardı. Bizim yoğurt yiyiş şeklimiz onlardan biraz farklı ve geçtiğimiz 3 buçuk ayda da bunu icraat olarak da halkımıza sunmaya çalıştık."

“HER DELİKLİ KURUŞUN HESABINI 1,5 MİLYON KİŞİYE VERECEĞİM”

Başkan Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde artık herkese eşit hizmet, adalet, ulaşılabilirlik var. Her şeyden önce herkesin sözünü dinleyen, aynı masada buluşan, ortak aklı oluşturan bir anlayışı var. Biz, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her kuruşuna sahip çıkarız. Çünkü orada 1,5 milyon kişinin, Selendi’nin, Demirci’nin, Soma’nın dağ köyünde yalın ayak dolaşan çocuğun vebali ve hakkı var. Bu anlayış bizde asla ve asla değişmeyecek. Beş yıllık sürede Allah izin verirse her zaman için birlikteyiz. Aklınızda en ufak bir şüphe olursa, buyurun gelin. Her delikli kuruşun hesabını ben hem Turgutlu’ya hem Manisa’daki 1,5 milyon kişiye vereceğim” dedi.

“RANTIN DEĞİL, HALKIN YANINDA OLAN YÖNETİM ANLAYIŞI”

Büyükşehir Belediyesi'nde şirket yöneten zihniyet anlayışına son verdiklerinin altını çizen Başkan Zeyrek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yakın zamanda Halk Market projesini hayata geçireceğiz. Halk Market, seyyar bir şekilde olacak. İlçelerimizi, köylerimizi tek tek dolaşacak. Kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri en uygun ve en sağlıklı şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak amacıyla yapılacak. Biz artık sosyal belediyeciliğin ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve halkın hizmet etmek için bana emanet ettiği parayı halkımıza nasıl kavuşturduğunu gösterebilmek için daha birçok projemizle vatandaşımızla buluşacağız. Buradaki ana konu, belediye şirket değildir. Bizden önceki yönetim belediyeyi şirket gibi yönetiyordu. Bindiğiniz arabadan, içtiğiniz suya kadar, vefat eden cenazenizi bir yere taşımaya kadar her şeyden para kazanmayı düşünen bir zihniyet anlayışı vardı. Buna son verdik. Artık rantın değil, halkın yanında olan, halkının her kuruşuna sahip çıkan ve bunu halkı için harcayan bir yönetim anlayışını ortaya koyuyoruz."

“ARTIK BAHANEMİZ KALMADI”

Başkan Zeyrek’in ardından konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da birlik ve beraberlik mesajı verdi. Akın, “Halkımız, bu seçimlerde de bizi yetkilendirdi. Büyükşehir Belediyesi’nde Ferdi Başkan'ımızı, Turgutlu’da beni tekrar belediye başkanı seçti. Meclis'imizde de yeterli çoğunluğu verdi. Artık temel sorunlarımızı gidermek için bir bahanemiz kalmadı. Artık gece-gündüz çalışarak, Turgutlu’nun sorunlarını en hızlı şekilde gidereceğiz. Bize inanan, bize güvenen hiçbir yurttaşımızı mahcup ve mağdur etmeyeceğiz. Ülkemizin ekonomik darboğaza rağmen biz, durmadan, yorulmadan, bahane üretmeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ”

CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ise “Turgutlu, hepimizin. 15 yıl Milliyetçi Hareket Partisi ondan önce de AK Parti süreci vardı. Ancak Turgutlu’nun temel sorunları, bir türlü çözülemedi. Belediye Başkanlarımız, bu sorunları çözmek için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Bugünden yarına olmayacak biliyoruz ama görev süreleri içinde Turgutlu’muzu hak ettiği seviyeye çıkaracaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan muhtarların sorunları ve talepleri dinlendi.

ESNAFLARI ZİYARET ETTİ, HAYIRLI İŞLER DİLEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı MimarZeyrek, toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe esnaflarını ziyaret eden Başkan Ferdi Zeyrek’e Çetin Akın, Hasan Ayma eşlik etti. Başkan Zeyrek ve Başkan Akın, esnaflara hayırlı işler, 'bol kazançlar' temennisinde bulundu. Zeyrek’e 'hayırlı olsun' dileklerini ileten esnaf, aynı zamanda taleplerini de dile getirdi. Başkan Zeyrek ve Başkan Akın daha sonra geçen günlerde açılışı yapılan Hayal Pastanesi sahibi Süleyman Şahbaz’ı ziyaret etti.