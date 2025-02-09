Feribotta panik anları: Dengesini kaybeden yolcu denize düştü!

Çanakkale'de feribottan denize düşen yolcu Ferdi Uzun, yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması personeli tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Feribotta panik anları: Dengesini kaybeden yolcu denize düştü!
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DHA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 07:46

Olay, saat 18.00 sıralarında Çanakkale Feribot İskelesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait Çanakkale- Eceabat hattındaki 'Şehit Ömer Halisdemir' isimli feribotta, dengesini kaybeden yolcu Ferdi Uzun, denize düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize düşen Uzun, GESTAŞ personeli tarafından denize atılan can yeleği ile feribota alındı. Bilinci açık olduğu öğrenilen Uzun, ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla hipotermi başlangıcı nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #çanakkale #Feribot #Gestaş #yolcu

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