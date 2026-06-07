Cumhuriyet Gazetesi Logo
Feribottan denize düşen kişiyi büfe çalışanı kurtardı

Feribottan denize düşen kişiyi büfe çalışanı kurtardı

7.06.2026 19:08:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Feribottan denize düşen kişiyi büfe çalışanı kurtardı

Kocaeli’nin Eskihisar açıklarında feribottan denize düşen kişi, durumu fark edip suya atlayan feribotun büfesinde çalışan görevli tarafından kurtarıldı. Suyun üzerindeki iki kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, Eskihisar ilçesi açıklarında meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki feribottan bir kişi denize düştü. Durumu fark eden feribotun büfesinde çalışan görevli, denize atlayarak suya düşen kişiyi güvenceye aldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, suyun üzerindeki iki kişiyi bota aldı.

Kurtarılan kişiler daha sonra Eskihisar Balıkçı Barınağı’na getirildi.

İsimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldrırıldı.

İlgili Konular: #Feribot #büfe