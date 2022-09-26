Feridun Düzağaç SMA hastaları için İzmir’de sahne alacak

26 Eylül 2022 Pazartesi, 13:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kalıtsal kas hastalığı SMA (Spinal Musküler Atrofi) konusunda farkındalık yaratmak ve İzmir’de yaşayan SMA hastalarına tedavilerinde destek olmak için 13 Ekim saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda Feridun Düzağaç’ın sahne alacağı bir dayanışma konserine ev sahipliği yapıyor. Etkinliğin bilet gelirleri İzmir’deki SMA hastalarının tedavileri için bağışlanacak.

İzmir’in her alanda dayanışmanın vücut bulduğu kadim bir kent olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “SMA hastalarının iyileşmeleri için gereken gen tedavisinin maliyeti çok yüksek. Temmuz ayında tedavi bekleyen SMA’lı çocuklarla onlara yardım etmek isteyenleri ‘bizizmir.com’ üzerinden buluşturan bir kampanya başlattık. ‘Umut Ol Hayat Ol’ sayfası açtık. Bu konserin geliri de kentimizdeki SMA hastalarına gidecek. Zor dönemlerde daha da ihtiyaç duyduğumuz dayanışma kültürümüzü bu kez de SMA hastalarımız için yeşertelim. Onlara umut olalım” dedi.

Konser için koltuk seçilebilen biletler 200 lira, koltuk seçilemeyen biletler 50 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Etkinlik için katılımsız bilet seçeneği de bulunuyor. Etkinliğe katılım sağlamayıp destekte bulunmak isteyenler bu bilet seçeneğini satın alabilir.