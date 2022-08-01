Festivalde faciadan dönüldü; kamyonetin çarptığı totem festival alanına devrildi
Bursa, İnegöl Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nde kamyonetin çarptığı festival giriş totemi araçların üzerine devrildi. Faciadan dönülen olayda, yolda yürüyen yurttaşlar saniyelerle kurtuldu.
İnegöl Belediyesi tarafından 35’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin düzenlendiği alana giriş yapmaya çalışan Demet C. yönetimindeki 16 KKT 06 plakalı kamyonet, festival totemine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kırılan totem, binlerce vatandaşın bulunduğu alanda park halindeki 16 KRM 48 plakalı otomobil ile 16 BPB 47 plakalı minibüsün üzerine devrildi. Yolda yürüyen yurttaşların saniyelerle kurtulduğu olayda faciadan dönülürken, 2 araçta maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kırılan totem İnegöl Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.
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