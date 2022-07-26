Vali Tutulmaz'dan yasak açıklaması: 'Bizim festival ruhumuzla onlarınki farklı demek ki'

26 Temmuz 2022 Salı, 11:50

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kozlu Müzik Festivali’nin alkol gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kutlama ziyaretinde bulunduğu Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nde konuyla ilgili bir açıklama yapan Tutulmaz, geçen yıl ilki yapılan Kozlu Festivali’nde alkol konusunun "oldu bittiye getirildiğini, mevzuata uymadığını" öne sürdü.

"Kozlu ilçesinde bir festival iptalinden söz ediliyor. Festivali kim yapmak istiyorsa, o iptal etmiştir. Bununla kamunun herhangi ne sorumluluğu, ne de dahiliği vardır" diyen Vali Tutulmaz, şunları söyledi:

‘"Geçtiğimiz yıl firma, ‘müzik etkinliği yapmak istiyoruz’ diyerek başvuru yapıyor. Ne alkol diyor, ne farklı bir şey söylüyor. Kozlu Belediyesi’nin başvurusunda ise müzik festivali olarak geçiyor. Kozlu Belediyesi, Kozlu Kaymakamlığı’na, müzik festivali yapmak için başvuruyor. Ancak festival alanında realite öyle değil. Orada stantlar kurulmuş, açıktan alkol satılmaya başlanmış. Bunlar hukuka aykırı. Bundan bizim haberimiz olmadı, ertesi gün bana bilgi verildi. Durumu araştırdık. Organizasyona böyle bir izin verilmemiş. Toplumdan tepkiler yükseldi. Bir oldu bittiye gelme var. Festival sırasında müdahale edilseydi daha farklı anlaşılırdı. İyi kötü bu yıl idare edelim, gelecek yıl bunun tedbirini alalım dedik."

O 'HABER'LER ETKİLEMİŞ

Geçen yılki organizasyon sonrası, ‘Alkol Festivali’, ‘Alkolün dozunu kaçıran gruplar birbirine girdi’, ‘Dindar nesil isteyen AK Parti kendi belediyesi eliyle açık alanda alkol satılmasına müsaade etti" gibi başlıklarla haberler çıktığına dikkat çeken Tutulmaz, bu yıl aynı sorunlarla karşılaşmamak için Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş’ı aradığını ve "Geçtiğimiz yıl uygulamada oldu bittiye getirdiniz, bu yıl oldu bittiye müsaade etmeyiz. Kozlu Kaymakamı ve Kozlu Belediye Başkanı olarak bir araya gelin, festivalin çerçevesini çizin" dediğini belirtti.

"BİZİM FESTİVAL RUHUYLA ONLARIN Kİ AYRI DEMEK Kİ"

"Valilik, kaymakamlık ve emniyet olarak herhangi bir festivali engelleme gibi bir tavrımız yoktur. İzin de verilmiştir. Alkol festivaliyse adı mevzuat buna müsaade etmiyor. Zaten böyle bir talepleri de yok, müzik festivali yapacağız dediler, bizler de buna izin verdik" diyen Tutulmaz, organizasyon firmasının iptal açıklamasında kullandığı "festival ruhu" ifadesine de gönderme yapıp şu ifadeleri kullandı:

"Organizasyon firması da ‘Festivali ruhuna uygun şekilde yapamayacağımızı gördüğümüz için iptal ediyoruz’ diyor. Festivalin ruhuna uygunluğu nedir? Onların bileceği bir iş, bizim festival ruhumuzla onların ki farklı demek ki... Valilik ve kaymakamlıkla alakalı bir yasaklama yok, kanunlar çerçevesinde izin verildi. Aynı yanlışı tekrarlamadık, talepler farklı, yapılanlar farklı, biz kanunları hatırlattık o kadar."