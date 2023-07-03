Fethiye, bayram tatilinde yamaç paraşütçülerinin gözdesi oldu

Yayınlanma: 03.07.2023 - 16:11

Güncelleme: 03.07.2023 - 16:12

Ölüdeniz Mahallesi’ndeki bin 965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Babadağ’daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz’in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunlarının eşsiz manzarada heyecan dolu dakikalar yaşadığı merkezin Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ilgi görmesi, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Fethiye, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda turist ağırlarken, yaşanan yoğunluk nedeniyle Ölüdeniz yolunda uzun araç kuyrukları da meydana geldi.



Bayramdan sonraki dönemde de rezervasyonların çok iyi olduğu belirtilirken,bayramda da yamaç paraşütçülerinin adresi oldu.

2023 yılı Temmuz ayına kadar toplam 66 bin 444 uçuş yapılırken, bu rakam 2022 yılının aynı döneminden 14 bin 208 uçuş fazla olduğu öğrenildi. Bayram tatilinde ise Babadağ’ı tercih eden adrenalin tutkunları Fethiye’de hem denizin hem de uçmanın keyfini çıkardı. 24 Haziran -2 Temmuz tarihleri arasında 9 bin 539 tandem (ikili), 997 single (tekli) olmak üzere toplam 10 bin 546 kişi yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi.Geçtiğimiz yıl toplam 198 bin 724 uçuş yapılırken, bu yıl ki hedefin ise 250 bin olduğu öğrenildi.

Bu yıl uçuş yapanların milliyetine göre bakıldığında ise Türkiye’den 13 bin 267, İngiltere’den 7 bin 846, Rusya’dan 6 bin 715, Çin’den 5 bin 212 ve Ukrayna’dan 797 kişi uçuş yaptı. 2023 yılında ilk 6 ayda bir önceki yıla göre yüzde 27 artış sağlandı.

Ayrıca Babadağ’daki bin 200, bin 700, bin 800 ve bin 900 metredeki pistler, dünya standartlarında yer alırken bölgede her mevsim yamaç paraşütü yapılabiliyor.