7 yaşında yamaç paraşütü ile uçuş heyecanı yaşadı
Türk Hava Kurumu Artvin Şubesinin en küçük sporcusu 7 yaşındaki Derin Çelik, pilot eşliğinde 450 metreden yamaç paraşütü ile uçuş heyecanı yaşadı.
Artvin’de yaşayan Derin Çelik (7), Türk Hava Kurumu'nun Artvin Şubesinin en küçük sporcusu. Daha önce babasıyla birlikte Off-road yarışlarına katılan Derin, son olarak yamaç paraşütü heyecanı yaşadı.
Artvin’de yamaç paraşütü rotalarının belirlenmesi için çalışma yapan Muhammed Ali Buçan ve Bayram Yücel, ilçede yaptığı denemelerin ardından rotalarını Rize’nin Ardaşen ilçesine çevirdiler.
Kendilerine eşlik eden Derin Çelik ve ailesi Rize'nin Ardeşen ilçesi Işıklı mevkiinde bulunan Afyon Baba Tepesinde uygun şartların oluştuğunu belirleyen sporcular buradan atlamaya karar verdi.
Video Haberler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- 'Rahatsızlık MHP merkezine sirayet etti'
- Çok sayıda ölü ve yaralı var...
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı
- Flaş hakem tepkisi! 'Ya penaltıyı göremedi...'
- Erdoğan'dan referandum açıklaması
- Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor
- Cumhuriyet Bağcılar'da uyuşturucu sorununu