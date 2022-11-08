7 yaşında yamaç paraşütü ile uçuş heyecanı yaşadı

08 Kasım 2022 Salı, 11:47

Artvin’de yaşayan Derin Çelik (7), Türk Hava Kurumu'nun Artvin Şubesinin en küçük sporcusu. Daha önce babasıyla birlikte Off-road yarışlarına katılan Derin, son olarak yamaç paraşütü heyecanı yaşadı.

Artvin’de yamaç paraşütü rotalarının belirlenmesi için çalışma yapan Muhammed Ali Buçan ve Bayram Yücel, ilçede yaptığı denemelerin ardından rotalarını Rize’nin Ardaşen ilçesine çevirdiler.

Kendilerine eşlik eden Derin Çelik ve ailesi Rize'nin Ardeşen ilçesi Işıklı mevkiinde bulunan Afyon Baba Tepesinde uygun şartların oluştuğunu belirleyen sporcular buradan atlamaya karar verdi.

