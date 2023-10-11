Fethiye Göcek’te orman yangını
Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Koyu’nda bir konutta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Lüks villanın alevlere teslim olduğu ve daha sonra ormana da sıçrayan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın, Göcek Ovacık mevkiindeki bir konutta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış kaplaması ahşap olduğu gözlenen bir villa tarzı konutta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakınındaki ormanlık alana sıçradı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahaleye başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçak ve helikopterleri de alevlere havadan destek verirken, ekipler yangını yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına aldı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
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