Fethiye Karagözler Marina’da yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Karagözler Mahallesi'ndeki marinada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler diğer teknelere de sıçrarken itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Fethiye Karagözler Marina’da yangın
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.04.2025 - 09:30

Fethiye 2. Karagözler Mahallesi'nde kürekçilerin bulunduğu marinada bağlı teknelerde birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sabah saatlerinde bir patlama sesinden sonra başlayan tekne yangını büyüyerek yandaki teknelere sıçrarken alevlere Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Gökyüzünü kara duman kaplarken Yangın kontrol altına alınmaya çalışmaları sürüyor.


Etiketler: #Fethiye #marina #Yangın #muğla
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