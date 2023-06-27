Fethiye Körfezi’nde sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde körfezde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 18:17
Fethiye Körfezi’nde sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Körfezi Karagözler mevkiinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçinde 6 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi. Tekne, Fethiye’de bulunan marinaya yanaştırıldı.


En Çok Okunan Haberler