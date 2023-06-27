Fethiye Körfezi’nde sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde körfezde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Körfezi Karagözler mevkiinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçinde 6 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi. Tekne, Fethiye’de bulunan marinaya yanaştırıldı.
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