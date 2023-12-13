Fethiye Körfezi’nde tehlike!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2023 - 04:00

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden, doğası maden tehdidi altındaki Muğla’da birçok otel ve yat limanı projesiyle de doğa katliamları yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçen aylarda Aksazlar Koyu’nda 300 yat limanı projesi için yeni imar planı düzenlemişti. İldeki turizm gelirinin artırılması iddiasıyla düzenlenen plan değişikliğinin ardından “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ve “Önemli Doğa Alanı” olan bölge için çalışmalara başlandı.

280 KAPASİTELİ

Son olarak Maredian Marine Denizcilik Yatırımları Şirketi, Fethiye Körfezi’nde yapılmak istenen yat limanı projesi için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu. Onay verilmesi durumunda alanda 280 bağlama kapasiteli yat iskelesi inşa edilecek. ÇED raporuna göre 124 bin 487 metrekarelik alanda inşa edilecek yat iskelesinin maaliyeti 175 milyon TL.

Proje sahası ve etki alanları içerisinde uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan birçok hayvan bulunuyor. Rapora göre bu türlerin içerisinde tosbağa ve uzun kanatlı yarasa da var. Projenin etki edeceği bölgeler su samurlarının da yaşam alanı. Ayrıca ÇED raporunda yer almamasına karşın projenin yapılacağı Karagözler mevkisinde birçok deniz kaplumbağasının da yaşadığı biliniyor.

Projenin yapılacağı alanda halihazırda dokuz farklı yat bağlama noktası bulunuyor. Bununla birlikte körfezdeki yat bağlama noktalarının kapasitesi 1180’e çıkmış olacak. Yaşam savuncuları ve uzmanlar, kirliliğin arttığı ve alg sorununun yaşandığı Fethiye Körfezi’nde yeni projelerin hayata geçirilmemesi gerektiği uyarısı yapıyor

