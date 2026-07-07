Fethiye sokaklarında çok dilli dönem başlıyor

Fethiye Belediyesi tarafından, ilçeyi ziyaret eden yabancı turistlerin kent içinde daha kolay yön bulabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen çok dilli yönlendirme tabelası projesinde uygulama aşamasına geçildi.

Geçen yıl Temmuz ayındaki Fethiye Belediye Meclisi toplantısında, ilçenin belirli noktalarına yabancı dillerde yönlendirme tabelaları yerleştirilmesine yönelik karar oy birliğiyle kabul edilmişti. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, tabelaların montaj çalışmalarına başlandı.

Yeni yönlendirme tabelalarında, Fethiye’yi ziyaret eden turistlerin tatillerini kolaylaştırmak amacıyla; özellikle "Kaymakamlık", "Belediye", "Hastane", "Liman", "Postane", "Tarihî Çarşı Paspatur", "Müze", "Polis Merkezi", "Kordonboyu", "Gümrük", "Ölüdeniz", "Kayaköy", "Amintas Kral Mezarları" vb gibi önemli yerlere öncelik verilecek. Diğer yandan, dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyar kişinin İngilizce, 1.2 milyar kişinin ise Çince konuştuğu biliniyor.